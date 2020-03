Lokaal Brabant betrokken bij coalitievorming provinciebestuur

VVD, Forum voor Democratie en CDA hebben Lokaal Brabant betrokken bij gesprekken om te komen tot een nieuw provinciebestuur in Noord-Brabant. Er is „voldoende gezamenlijke basis gevonden om verder te spreken over een akkoord op hoofdlijnen”, meldt de provincie.

Lokaal Brabant zegt graag verantwoordelijkheid te nemen voor het besturen van de provincie. „We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de andere drie partijen tot een prima akkoord op hoofdlijnen kunnen komen”, aldus Wil van Pinxteren van de partij.

VVD, Forum voor Democratie en CDA praten sinds vorige maand over een samenwerking. De drie partijen hebben 27 zetels, terwijl de Provinciale Staten van Noord-Brabant bestaat uit 55 leden. Daarom hebben de drie steun nodig van van andere partijen. De ene zetel van Lokaal Brabant zou precies genoeg zijn voor een meerderheid.

Lokaal Brabant heeft er vertrouwen in dat de gesprekken succesvol zullen zijn.