Logistieksector blij met investeringen

De logistiek- en handelsbranche is blij dat het kabinet in zijn begroting voor 2020 investeringen heeft aangekondigd. Branchevereniging Evofenedex pleit al langer voor een stevigere investeringsagenda en is verheugd daar in de troonrede een „serieuze aanzet” voor te horen.

Extra investeren in de mobiliteit van Nederland is wat Evofenedex betreft „onontkoombaar”. Daarnaast verwelkomt Evofenedex de aangekondigde investeringen in de verduurzaming van Nederland, het toekomstig verdienvermogen en de belastingverlaging voor het bedrijfsleven ter ondersteuning van de internationale concurrentiepositie.

Evofenedex zal verder bij het kabinet aandringen op extra middelen voor de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Daarnaast wil de bedrijvenvereniging met het kabinet werken aan meer programma’s gericht op internationale handelsbevordering en geld voor onderhoud van bruggen en sluizen.