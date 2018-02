Lof voor Nederlands zorgstelsel

Het Nederlandse zorgstelsel vertoont eigenlijk geen echt zwakke plekken, al zou er wel meer oog kunnen zijn voor de wachttijden. Dat staat in de Euro Health Consumer Index (EHCI), een jaarlijkse waardering van de gezondheidszorg in de Europese landen.

Ons land scoort in het meest recente rapport 924 van de te vergeven duizend punten en eindigde daarmee als hoogste van allemaal. Ons systeem is volgens het rapport over het algemeen bereikbaar en goed en hoort al bij de beste sinds de beoordeling in 2005 begon.

Ook de Scandinavische landen, Denemarken, België, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland haalden meer dan 800 punten. Hekkensluiter op de 34ste plaats is Roemenië met 439 punten.