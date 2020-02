Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778-1846), de eerste koning van Nederland, krijgt waarschijnlijk een standbeeld in het centrum van Voorthuizen. Inwoners van het dorp hebben nog meer plannen rond de jongere broer van keizer Napoleon.

Burgemeester en wethouders van Barneveld willen 35.000 euro bijdragen aan haar burgerinitiatief voor het beeld, kreeg de stichting Napoleon in Voorthuizen (NiVo) deze week te horen. Bestuurslid Cor Wiesnekker ziet zijn inzet beloond.

Waarom dat beeld?

„We hebben ons in Voorthuizen gespiegeld aan Barneveld. Daar staan prachtige beelden van Jan van Schaffelaar. Terecht, ze verwijzen naar de lokale historie. In de geschiedenis van Voorthuizen stuit je al heel snel op Lodewijk Napoleon. Hij zorgde ervoor dat tussen Apeldoorn en Amersfoort een klinkerweg werd aangelegd, dwars door ons mooie dorp. Dat heeft ons welvaart gebracht. Lodewijk Napoleon was hier ook enkele malen op doorreis naar paleis Het Loo in Apeldoorn, waar hij geregeld verbleef. Tweemaal schonk hij geld aan de kerk in Voorthuizen.”

Dat wilt u met een standbeeld in herinnering roepen?

„Allereerst heeft het beeld inderdaad educatieve waarde. Voor schoolkinderen brengt het een stuk dorpsgeschiedenis dichterbij. Het is ook een toeristische impuls. Bezoekers van Voorthuizen zullen er ongetwijfeld heel wat foto’s bij maken. Winkeliers en de horeca kunnen er met Franse weken op inhaken. En waarom geen Napoleon-fietstocht of wandelroute naar Het Loo?”

Niet iedereen is positief. Er zijn ook reacties als ‘Wie kiest er nu een zetbaas van een buitenlandse bezetter als symbool voor zijn dorp?’.

„Kritiek mag, maar wel met enige kennis van zaken. Het is te simpel om niet verder te kijken dan het etiket ‘bezetter’. Lodewijk Napoleon was niet eens zo slecht. Als hoofd van het koninkrijk Holland maakte hij zich snel geliefd onder het volk door zijn betrokken optreden bij rampen. Hij interesseerde zich oprecht voor ons land en voor de mensen. De maatregelen die hij ter verbetering nam, waren zelfs ten dele tegen de zin van zijn broer.”

NiVo wil het gedachtegoed van Lodewijk Napoleon levend houden. Wat betekent dat?

„Hij was een koning met een sociaal hart. Jaarlijks gaan we een Napoleon-onderscheiding uitreiken aan een inwoner of organisatie die zich op sociaal terrein verdienstelijk heeft gemaakt. En vanuit een sociaal fonds ondersteunen we met geld of natura incidenteel personen die het buiten hun schuld financieel moeilijk hebben.”

Maar eerst het beeld...

„Zeker. Het resterende geld is er al, onder meer dankzij een donatie van het Franse consulaat. Als de gemeenteraad instemt, kan het beeld er begin volgend jaar staan.”

