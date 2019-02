Lodenstein Barneveld zit in de knel met lokalen passend onderwijs

Het Van Lodenstein College (VLC) in Barneveld komt in de knel met het ‘passend onderwijs’ voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Het college wil uitbreiden met vijf groepsruimten voor de speciale zorgklassen, maar krijgt daarvoor geen geld omdat er volgens de bestaande verordening nog lokalen zouden leegstaan.

Bij de Barneveldse school voor vmbo, havo en vwo (onderbouw) kunnen sinds enkele jaren ook tieners terecht die anders voor speciaal onderwijs naar Apeldoorn of Zwolle zouden moeten reizen. Probleem is echter dat er voor de wettelijke vergoedingen geen rekening mee wordt gehouden dat deze leerlingen meer ”ruimtebehoefte” hebben dan andere.

Paragraaf vergeten

„Bij de invoering van het passend onderwijs is vergeten in de wetgeving een paragraaf over de huisvesting op te nemen”, zegt VLC-locatiemanager André Pas.

„Daardoor zijn er wel gelden voor extra handen in de klas, maar niet voor de ruimten waar deze begeleiders moeten werken met de leerlingen. Lokalen, meubilair, stiltecabines en voorzieningen, zoals een spreekkamer, zijn nu voor rekening van de school.”

De 70 zorgleerlingen tellen qua huisvestingsbehoefte even zwaar mee als de overige 800 VLC-leerlingen. Niet meegenomen wordt de extra ruimte die nodig is voor de speciale ondersteuningsbehoeften. Sommige zorgklassen hebben maximaal 8 of 10 leerlingen, terwijl een reguliere klas 25 leerlingen telt.

Volgens de officiële criteria die de gemeente Barneveld hanteert heeft het VLC nog bijna 1000 van de 6500 vierkante meter over. In de praktijk is echter bijna alle ruimte benut en is uitbreiding wenselijk.

Extra lokalen

De gemeente wees onlangs een verzoek van het VLC voor bekostiging van de extra lokalen af. „Wanneer we als gemeente ruimte voor passend onderwijs willen faciliteren, vergt dit een aanpassing van de verordening, waarbij eerst een aantal vragen uitgezocht en beantwoord moet worden”, stellen B en W.

Het college zoekt samen met de school naar een oplossing. Omdat het probleem ook elders speelt, wil de gemeente het landelijk aankaarten, onder meer via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Ondanks het lokalentekort lijdt het onderwijs er niet onder, benadrukt Pas. „Er is onder meer intern verbouwd. We gaan er creatief mee om. Maar de rek is er wat ruimte betreft wel uit.”