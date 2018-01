Locomotief botst op goederenwagon in Venlo

Een locomotief is vrijdagochtend op een rangeerterrein in Venlo op een goederenwagon gebotst. De machinist van de locomotief is daarbij lichtgewond geraakt aan zijn been. De goederenwagon is deels ontspoord. Bij het ongeval zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt een woordvoerder van ProRail.

De botsing vond rond 08.00 uur plaats toen de machinist bezig was de locomotief tegen de wagon aan te zetten. „En dat is niet goed gegaan”, aldus de woordvoerder. Waardoor het misging, wordt nog onderzocht.

Geprobeerd gaat worden de ontspoorde wagon weer op het spoor te krijgen. De verwachting is dat dit in de avond is afgerond. Het treinverkeer van en naar Venlo lag enkele uren plat, het rangeerterrein is nog steeds buiten gebruik.