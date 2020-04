Loco-burgemeester: Meer dan veertig coronaslachtoffers in Heerde

In de gemeente Heerde zijn inmiddels meer dan veertig mensen overleden aan het coronavirus.

Dat stelt loco-burgemeester Jan Berkhoff woensdag desgevraagd. Heerde is een van de zwaarstgetroffen gemeenten in de noordelijke helft van Nederland. De zorgcentra Brinkhoven in Heerde en Rehoboth in het nabijgelegen Wapenveld (gemeente Heerde) zijn zwaar getroffen door de pandemie.

Het baart Berkhoff zorgen dat de epidemie in de Veluwse gemeente „nog niet ophoudt.” „Deze week zijn nog enkele mensen in het ziekenhuis opgenomen.” Hoopgevend is wel dat het aantal opnames „lijkt af te vlakken”, zegt hij.

Berkhoff vervangt burgemeester Jacqueline Koops. Zij zit sinds enkele weken ziek thuis en is vermoedelijk besmet met het virus. Een andere loco-burgemeester, wethouder Wolbert Meijer, ging dinsdag na een periode van ziekte weer aan de slag, zij het voorlopig in deeltijd.

Later deze week in het Reformatorisch Dagblad een achtergrondartikel over de coronacrisis in Heerde.