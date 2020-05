Lockdown Sint-Maarten duurt tot 17 mei

Sint-Maarten verlengt de lockdown, die oorspronkelijk was uitgeroepen tot 10 mei, met een week tot 17 mei. Dat heeft minister-president Silveria Jacobs vrijdag bekendgemaakt. In het land is sinds 5 april de noodtoestand van kracht, waardoor de bevolking zoveel mogelijk moet thuisblijven.

Volgens Jacobs hebben de strenge maatregelen ervoor gezorgd dat er geen grote verspreiding van het coronavirus is op het eiland. De extra week is volgens haar nodig om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te houden.

Op Sint-Maarten zijn 76 mensen besmet en dertien mensen aan het virus overleden. In totaal zijn 329 mensen getest. De laatste tijd worden nauwelijks nog nieuwe besmettingen geregistreerd.