Lockdown Marokko afgelopen, maar Nederlanders blijven toch thuis

Waar veel Nederlanders uit de Marokkaanse gemeenschap in de zomer normaal gesproken afreizen naar Marokko, „lijkt dit jaar de geschiedenisboeken in te gaan als het jaar waarin veel mensen thuisblijven”, zegt Sahil Achahboun, bestuurslid van stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders.

Het Noord-Afrikaanse land opent vrijdag de grenzen voor buitenlanders die er weg willen en Marokkanen die willen terugkeren. Het land blijft voor andere reizigers zoals toeristen nog gesloten, meldden Marokkaanse media. De grens was sinds half maart dicht als onderdeel van een strenge lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Er zitten nog enkele Nederlanders in Marokko die niet naar huis konden vanwege de gesloten grenzen, maar het merendeel is al terug. „Het grootste probleem is het aantal Marokkanen in Nederland, dat nu niet terug naar Marokko kan. Dat zijn er een stuk of 25.000”, zegt Achahboun.

Veel Marokkaanse Nederlanders durven het volgens Achahboun niet aan om alsnog op vakantie naar Marokko te gaan, ondanks het feit dat de grenzen weer openen. „Ze zijn bang voor een tweede golf, vooral sinds de premier heeft gezegd dat er niet gerepatrieerd wordt. Een enkeling zal misschien familie opzoeken, maar het gros blijft in Nederland.”