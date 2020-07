Locatie van protest boeren stroomt vol

Steeds meer boeren komen aan bij de plek van hun protest. Woensdag aan het einde van de ochtend stroomde de Biltse Rading, de doorgaande weg tussen Utrecht, De Bilt en Bilthoven, langzaamaan vol. Er staan enkele honderden auto’s, sommige met aanhangers met balen hooi. Enkele auto’s hebben speelgoedtrekkers op het dak.

Op enkele aanhangers staan protestborden, onder meer met een foto van een koe met daaronder de tekst ‘Ons mag je uitmelken maar onze boeren niet’. Op een stuk laken staat de tekst ’U wilt ons halveren. Dat moet u eens met Schiphol proberen. Tussen twee bomen hangt een doek met de tekst ‘Met data knoeien om boeren uit te roeien!!!’. Ook zijn er omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien, een symbool van protest.

Het officiële programma van het protest begint om 13.30 uur. Uit verschillende delen van het land zijn nog boeren onderweg.

De demonstratie is gericht tegen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in Bilthoven is gevestigd. De demonstrerende boeren hebben geen vertrouwen in de stikstofmetingen van het RIVM en in het landbouwbeleid van het kabinet dat op die metingen is gebaseerd. Van de veiligheidsregio mogen 2000 mensen betogen.