De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagmiddag in Hoek van Holland een 29-jarige vrachtwagenchauffeur uit Litouwen aangehouden voor mensensmokkel. In zijn koeltrailer zaten zeven mannen verstopt, vermoedelijk met de Albanese nationaliteit. De temperatuur in de koelruimte was dusdanig laag dat de mensen direct opvang nodig hadden.

De hond van de marechaussee sloeg aan tijdens de controle van de trailer. Daarop besloten de marechaussees de lading te onderzoeken.