Literatuurprijs voor Nina Polak

Nina Polak heeft met haar roman Gebrek is een groot woord de veertiende BNG Bank Literatuurprijs in de wacht gesleept. De onderscheiding, 15.000 euro en een sculptuur van Theo van Eldik, is bestemd voor schrijvers van beneden de veertig. Ook Merijn de Boer (met De geur van miljoenen) en Bertram Koeleman (met Het wikkelhart) waren genomineerd.

„Als er iets gemeenschappelijks is aan deze nominaties, dan is het dat alle drie de auteurs over een verfrissend gevoel voor humor beschikken. Dat mag ook weleens opgemerkt worden, in deze dikwijls bloedernstige tijden”, aldus de jury.

Winnares Polak „weet het midden te bewaren tussen ironie en ernst”, zegt de jury verder. De schrijfster „verkent de lusten en de vragen die haar generatie typeren, en dat doet ze slim, sluw en gevoelig.”