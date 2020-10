Literatuurmuseum geeft online inkijkje in werkkamer van Mulisch

Het Literatuurmuseum in Den Haag geeft met de online tentoonstelling De oneindige Mulisch een kijkje in de literaire nalatenschap van Harry Mulisch. De tiende sterfdag van de schrijver, op 30 oktober, vormde voor het museum de aanleiding om de spotlight op zijn leven en werk te richten.

Op het online platform van het museum wordt de bezoeker rondgeleid door de werkkamer van Mulisch, die in 360 graden te bekijken is aan de hand van vier thema’s: de mens, de schrijver, de Tweede Wereldoorlog en de alchemist. Alle boeken, prenten, beelden en voorwerpen in de kamer hebben iets te maken met zijn werk en sommige objecten komen er zelfs in voor.

„Met De oneindige Mulisch brengen we een eerbetoon aan een van de grootste schrijvers die ons land ooit heeft gekend. Niet alleen bedoeld voor de liefhebbers van zijn werk, maar zeker ook om nieuwe generaties met hem te laten kennismaken”, aldus Aad Meinderts, directeur van het Literatuurmuseum.

De tiende sterfdag van Mulisch is ook aanleiding voor andere initiatieven. Zo verschijnen er drie nieuwe boeken over de schrijver en wordt de verhalenbundel Het Mirakel opnieuw uitgegeven. Verder verschijnt op 30 oktober de eerste aflevering van de podcastserie De Mulisch-tapes en is op 26 oktober op NPO2 de documentaire te zien die Coen Verbraak over Mulisch maakte.