Literatuurmuseum eert Annie M.G. Schmidt met online-expositie

Het Literatuurmuseum in Den Haag heeft een onlinetentoonstelling geopend over schrijfster Annie M.G. Schmidt en de vele illustratoren van versjes als Dikkertje Dap, Het fluitketeltje en De spin Sebastiaan. Op de expositie is te zien op welke wijze tientallen Nederlandse en enkele buitenlandse tekenaars aan het werk gingen met versjes van Schmidt, die op 21 mei 1995 overleed

Op de expositie komen onder meer de inktzwarte pentekeningen van Wim Bijmoer en recentere illustraties van Noëlle Smit aan bod. Door er een aantal versjes uit te lichten, wordt duidelijk hoe elke tekenaar een eigentijdse interpretatie aan de versjes van Schmidt geeft.

De onlinetentoonstelling ‘De illustratoren van de versjes van Annie M.G. Schmidt’ is samengesteld door schrijver en journalist Joukje Akveld.