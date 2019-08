Listeria-bacterie gevonden in leverworst AH

Supermarktketen Albert Heijn haalt de ‘AH Leverworst (170 gram in plakjes)’ terug vanwege listeria. De bacterie is bij een kwaliteitscontrole gevonden in de pakjes met een maximale houdbaarheidsdatum van 2 september 2019. Het gaat alleen om de producten met deze specifieke houdbaarheidsdatum.

Listeria kan voedselinfecties veroorzaken en is extra gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Albert Heijn roept mensen op het product niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Die krijgen dan hun geld terug.