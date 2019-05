Liquidatieverdachten Kerkdriel ontkennen alles

De mannen die verdacht worden van de liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel en meerdere liquidatiepogingen, ontkennen daar iets mee te maken te hebben. Ze waren daar niet, de beveiligde telefoons die aan hun worden gelinkt, zijn niet van hen en de auto die bij de moordlocatie is gezien, was uitgeleend aan iemand anders, verklaarden de drie verdachten dinsdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Justitie gelooft daar echter helemaal niets van. Volgens het Openbaar Ministerie hebben Hicham M. en Mohamed H. de broers Yakhlaf op oudjaarsdag 2015 in een auto op een camping onder vuur genomen. Dat zou in opdracht zijn gebeurd van Omar L., als vergelding voor het doodschieten van zijn broer Youssef.

Broer Chafik zou na de schietpartij op de camping ook nog hebben gewezen naar Benaouf A., een andere onderwereldbekende, maar iemand die in deze zaak geen verdachte is. "Ben is een echte bitch", zou hij hebben gezegd.

Benaouf werd in 2012 samen met de broer van Omar onder vuur genomen tijdens een wildwestschietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Benaouf wist te ontkomen, de broer van Omar overleed.

Ook op Omar zou later een liquidatiepoging zijn ondernomen. Daarbij werd een onschuldige man doodgeschoten. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor deze vergismoord, is zelf vermoord in 2015.