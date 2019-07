Liquidatieverdachten blijven in de cel

De drie nieuwe verdachten in een groot onderzoek naar verschillende liquidaties en pogingen daartoe, blijven in de cel zitten. De rechtbank Utrecht, voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol, besloot donderdag dat de verdenkingen tegen de drie zwaar genoeg zijn om ze de komende tijd nog in de cel te houden.

Twee van hen zijn door kroongetuige Tony de G. aangewezen als de mannen die in april 2017 Farid Souhali hadden doodgeschoten op de parkeerplaats van een sportschool in Den Haag. De derde zou betrokken zijn bij een liquidatiepoging in Doorn eind juni 2017. De G. wordt zelf ook verdacht van onder meer een liquidatie, namelijk die op Jair Wessels in Breukelen twee jaar geleden.

In het grote onderzoek staan onder anderen twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh terecht.