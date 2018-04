Liquidatieverdachte tot proces in cel

De 33-jarige Quincy S. blijft tot zijn proces achter slot en grendel voor zijn vermeende aandeel in een geplande liquidatiepoging in Almere vorig jaar en de vergismoord op Youssef el Kahtaoui in 2015. Dit besloot de rechtbank in Amsterdam woensdag in een inleidende zitting.

S. en zijn kompaan Michael I. (45) werden op 1 juni vorig jaar in Almere aan de kant gezet in een gestolen BMW die was voorzien van valse kentekenplaten. Ze droegen twee lagen kleding, handschoenen en een muts. S. had een wapen bij zich. Volgens justitie waren ze onderweg om de Amsterdamse crimineel Mustafa el J. te liquideren.

Dat S. ook werd gekoppeld aan de vergismoord op El Kahtaoui, bleek in februari. De geboren Surinamer werd toen aangehouden in zijn cel. El Kahtaoui was een onschuldige passant, die in mei 2015 werd doodgeschoten in de De Clercqstraat in Amsterdam-West.

Hij kwam om het leven toen hij uit zijn auto stapte op het moment dat bij een nabijgelegen shishalounge een schietpartij ontstond en het vuur daarna ook op hem werd geopend. Volgens justitie haalde S. - die bij de schietpartij zelf gewond raakte - de trekker over. Kogels uit zijn kalasjnikov doorboorden ook een passerende tram, zonder dat iemand gewond raakte. S. werd aan de schietpartij gekoppeld doordat zijn DNA op een kogel zat die zijn lichaam doorboorde toen hij zelf werd beschoten.

S. ontkent niet dat hij er was, wel dat hij heeft geschoten of moordplannen had. Volgens hem was hij - ook in Almere - bezig met ‘incassoklussen’. Met hem blijft ook I. in voorarrest. Twee andere verdachten waren al voorwaardelijk vrij. Hoewel de raadslieden van S. en I. aanvoerden dat de aanwijzingen tegen hun cliënten dun zijn, zag de rechtbank aanleiding de twee vast te houden tot de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak. Die begint op 17 juli.