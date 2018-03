Liquidatieverdachte Sjaak B. blijft vastzitten

De Amsterdamse crimineel Sjaak B., die is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Cor van Hout in 2003, blijft vastzitten. De rechter-commissaris heeft dat maandag bepaald na zijn voorgeleiding, meldde de rechtbank in Amsterdam.

B. werd gearresteerd omdat Astrid Holleeder vrijdag tijdens haar getuigenverhoor in het proces tegen haar broer Willem de naam van B. had genoemd. B. heeft volgens Astrid Holleeder de motor bestuurd waarop de schutter zat die het slachtoffer doodschoot. Willem Holleeder staat deze maanden terecht voor zijn mogelijke betrokkenheid bij vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen.

B. zat eerder een celstraf uit van 5,5 jaar wegens betrokkenheid bij enkele liquidaties. Zijn naam werd ook al eerder genoemd bij de moord op Van Hout, maar er was geen bewijs voor een mogelijke rol.

De advocaat van B., Marnix van der Werf, zei dit weekend dat zijn cliënt ontkent dat hij iets met de moord op Van Hout te maken heeft. Van der Werf was maandag niet bereikbaar voor commentaar.