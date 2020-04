‘Liquidaties uitgesteld door coronacrisis’

Er is informatie dat afrekeningen in het criminele circuit worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Dat komt doordat straten nu leger zijn, en bijvoorbeeld een politiehelikopter een vluchtauto makkelijker opmerkt. „De pakkans is nu groter”, zegt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs in De Telegraaf.

Volgens Struijs speelt de georganiseerde misdaad momenteel razendsnel in op de crisis met coronagerelateerde cybercriminaliteit, fraude en de productie van namaakproducten. „Criminelen zijn ontzettend creatief. Kijk naar de drugsverkoop. Door de gesloten horeca en afgeschafte evenementen is een deel van de afzetmarkt weg. Wat je nu ziet, is een toename van drugs per post”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

Op de opsporing zit nu een rem, zegt Struijs: alleen hoog noodzakelijke onderzoeken gaan door. Wel krijgt coronacriminaliteit prioriteit. Onderzoeken naar bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit met een buitenlandse component lopen vertraging op of worden uitgesteld. Door de beschermende maatregelen is het bijvoorbeeld de interceptie van een drugstransport, aanhouding van een crimineel waarbij meerdere landen betrokken zijn of het horen van getuigen in het buitenland nu een stuk lastiger. „Vanuit de afdeling ‘intelligence’ hoor ik dat met ongeveer tachtig procent van de informatie die nu bij de politie binnenkomt, niets gedaan kan worden.”

Struijs vindt het moeilijk iets te zeggen over de effecten op langere termijn. „De recherche moet nu razendsnel omschakelen naar de aanpak van nieuwe vormen van criminaliteit, om na de coronacrisis weer terug te schakelen.” Daarbij maakt hij zich zorgen over het feit dat er nu minder contant geld in omloop is. „Criminelen willen graag cash en worden wanhopig. De kans is groot op meer berovingen en overvallen thuis. Meer kans ook op gebruik van meer geweld.”