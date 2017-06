Liquidatieproces op weg naar ontknoping

Meer dan acht jaar na de eerste zittingsdag bij de rechtbank in Amsterdam maakt het gerechtshof in Amsterdam donderdag naar verwachting bekend wanneer het uitspraak doet in het hoger beroep van liquidatieproces Passage.

Passage draait om zeven onderwereldmoorden en het beramen van een reeks afrekeningen tussen 1993 en 2006. In de zaak, voor Nederland het grootste liquidatieproces ooit, staan tien verdachten terecht. Tegen vier van hen is in hoger beroep levenslang geëist. Met twee anderen sloot het Openbaar Ministerie (OM) een deal als kroongetuige.

Formeel is het de bedoeling dat donderdag het onderzoek wordt gesloten en de datum van de uitspraak wordt bepaald. Het OM wil op de valreep echter nog verklaringen van Willem Holleeder aan de dossiers van vier verdachten toevoegen. Dat verzoek wordt eerst behandeld.

Holleeder wordt betrokkenheid verweten bij liquidaties die ook in Passage spelen. Omdat hij in die zaken destijds geen verdachte was, wordt hij apart vervolgd. De verklaringen die hij in zijn eigen proces aflegde, kwamen pas kort geleden vrij.