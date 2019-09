Liquidatieproces op slot na moord op advocaat

De deuren van de rechtbank op Schiphol gaan dinsdag en donderdag dicht tijdens het liquidatieproces Marengo. Alleen procespartijen, zoals rechters, officieren van justitie, advocaten en de verdachten, mogen aanwezig zijn. Pers en publiek worden geweerd, pas na afloop komt er mogelijk een verklaring van de rechtbank. Een unieke situatie, veroorzaakt door de schokkende moord op de advocaat van de kroongetuige in het proces, Derk Wiersum.

Wiersum werd afgelopen woensdag bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Waarschijnlijk heeft deze moord te maken met zijn werk. Als mogelijke opdrachtgever wordt naar de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi gewezen. Hij is de hoofdverdachte in het grote liquidatieproces waarin in totaal zestien mensen terechtstaan, onder wie kroongetuige Nabil B. Vorig jaar werd B.’s onschuldige broer vermoord, kort nadat het OM bekend had gemaakt dat het een deal had gesloten met B.

Wie nu de advocaat is of wordt van B. is ook niet duidelijk. Afgelopen week meldde advocaat Peter Schouten zich. Hij liet dit weekend via Twitter weten dat zes andere advocaten zich bij hem hebben gemeld met de mededeling dat ze B. ook willen bijstaan.

„De implicaties van deze gebeurtenis zijn op dit moment nog niet volledig te overzien”, motiveerde de rechtbank Amsterdam afgelopen week de uitzonderlijke beslissing om pers en publiek buiten de deur te houden. Journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren leggen zich neer bij de beslissing, maar zijn het er uit principe niet mee eens.

Marengo draait om een reeks liquidaties die in opdracht van de voortvluchtige Taghi zouden zijn uitgevoerd. Inclusief Taghi en de eveneens voortvluchtige Said Razzouki telt de zaak zestien verdachten.