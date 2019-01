‘Liquidatiebende’ stil bij start beroepszaak

In de strafzaak rond de Utrechtse ‘liquidatiebende’ hebben zes verdachten dinsdag bij de start van hun hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam geweigerd vragen te beantwoorden. Tijdens een getuigenverhoor beriepen zij zich consequent op hun verschoningsrecht.

De mannen werden in 2015 opgepakt, nadat in een onderzoek naar autodiefstallen in Rotterdam een zeer grote wapenvondst werd gedaan in Nieuwegein. In twee boxen werden kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers, circa 4700 patronen en bijna driehonderd pantserdoorborende, brandstichtende kogels gevonden.

De organisatie, die de bijnaam ‘uitzendbureau van de onderwereld kreeg’, zou zich hebben toegelegd op het voorbereiden van liquidaties. De leden ervan kregen eind 2016 tot acht jaar gevangenisstraf van de rechtbank in Amsterdam. Die sprak van een „zeer professionele” organisatie.