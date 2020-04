Lintjesregen: wel het goede nieuws, maar het lintje volgt later

Duizenden Nederlanders horen vrijdag dat het „Zijne Majesteit heeft behaagd” om ze een lintje te geven. Maar de lintjesregen gaat dit jaar anders dan anders. Vanwege het coronavirus kunnen ze de koninklijke onderscheiding nog niet krijgen, er zijn geen feesten op gemeentehuizen waar mensen naartoe worden gelokt.

Deze vrijdag worden de gelauwerden alleen op de hoogte gebracht. De meeste burgemeesters doen dat telefonisch, maar sommige burgemeesters hebben andere manieren bedacht, waarbij ze bijvoorbeeld langs de huizen van de ontvangers fietsen om ze het goede nieuws te vertellen. Wanneer de corona-uitbraak achter de rug is, moet er een landelijk evenement komen waarbij alle gedecoreerden alsnog het lintje opgespeld krijgen.

Vorig jaar kregen 2881 mensen een koninklijke onderscheiding, het jaar ervoor 2912. In 2017 werden 2818 mensen gedecoreerd.

De lintjesregen is traditiegetrouw op de laatste werkdag voor Koningsdag. Veel betrokkenen worden onderscheiden omdat ze jarenlang vrijwilligerswerk in hun dorp of stad hebben gedaan. Anderen krijgen een lintje voor een carrière in politiek, sport, cultuur, het leger of het bedrijfsleven.