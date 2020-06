Lintjesregen nu op 3 juli, maar opspelden is er niet bij

Mensen die dit jaar ter gelegenheid van Koningsdag een lintje toegekend kregen, ontvangen dat nu op vrijdag 3 juli. Dat meldt de Kanselarij der Nederlandse Orden.

De ruim 3000 gedecoreerden krijgen hun onderscheiding niet opgespeld, maar overhandigd in een etui. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten met het dan geldende maximum aantal mensen. Gemeenten die niet alle gedecoreerden en gasten tegelijk kunnen hebben, kunnen de uitreiking eventueel ook deels op 2 juli laten plaatshebben.

De gelukkigen zijn wel al in april, voorafgaand aan Koningsdag, op de hoogte gebracht en in de Staatscourant verschenen, maar uitreiken was toen helemaal niet mogelijk wegens het coronavirus.

„Met de uitreiking op 3 juli wordt ook gehoor gegeven aan de wens van vele gedecoreerden om de versierselen snel te ontvangen”, aldus de Kanselarij.