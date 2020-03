Lintjesregen gaat door, maar versierselen worden later opgespeld

De jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag gaat wel door, maar in aangepaste vorm. Dat meldt de verantwoordelijke Kanselarij der Nederlandse Orden op de eigen site.

De burgemeesters zullen op 24 april persoonlijk contact opnemen met de ongeveer 3000 mensen die worden gedecoreerd. In het Caribisch deel van het Koninkrijk zullen de gouverneurs en gezaghebbers het nieuws brengen. Later op de dag verschijnen de namen van de gelukkigen zoals gebruikelijk in een speciale editie van de Staatscourant.

Omdat de versierselen door de coronamaatregelen van het kabinet niet kunnen worden opgespeld, zal volgens de Kanselarij worden gezocht naar één later en landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, zoals andere jaren in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden.

Het kabinet heeft maandag bekendgemaakt dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten en evenementen mogen plaatshebben, om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Kanselarij voor deze oplossing gekozen.