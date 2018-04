Lintjes voor ambtsdragers en vrijwilligers

Onder de personen die donderdag een lintje kregen, zijn predikanten, ambtsdragers en vrijwilligers. De meeste gedecoreerden zetten zich op meerdere manieren in.

De christelijke gereformeerde ds. A. A. Egas uit Damwoude werd lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet in kerk, politiek en onderwijs. Ds. R. Visser uit Rhenen werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onder meer omdat hij mensen hielp na het Koninginnedagdrama in Apeldoorn in 2009.

Van de ambtsdragers werd W. E. van den Brandt (Lunteren) ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Lid in die orde werden C. Bos (Doorn), J. Budding (Veenendaal), H. M. Duijster (Veen), G. J. van de Goor (Ede), A. J. Harbers (Rijssen), A. van Hartingsveldt (Vuren), J. J. Hoepel (Kampen), J. N. van den Hoorn (Putten), B. de Jong (Zijderveld), H. ten Klooster (Hasselt), F. Kool (Zijderveld), H. C. Kranendonk (Waddinxveen), G. W. de Leeuw (Lienden), E. J. van Olst (Kampen), R. Oskamp (Nieuw-Lekkerland), G. Pesselse (Giessenburg), H. J. Postema (Doorn), A. Roest (Schelluinen), C. Rademaker (Waddinxveen), P. Rademaker (Waddinxveen), S. F. de Ronde (Zoetermeer), A. de Rooij (Waddinxveen), M. Schep (Giessenburg), A. Schipper (Nijkerk), A. Sikking (Bennekom), H. Simonse (Aagtekerke), J. Vermeer (Opheusden), F. J. Verweij (Kampen), G. Visscher (Leerdam), G. Wijnne (Elburg), L. Wiskerke (Goes), C. M. Wisse (Kapelle), H. Wisserhof (Achterberg) en K. van Zuthem (Kampen).

Kosters

Ook de kosters J. van Dam (Opheusden) en J. Dorst (Zierikzee) werden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Datzelfde gold voor organiste G. van Dalen-van Beek (Brakel).

Een aantal vrijwilligers werd ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder hen waren B. W. Elferink (Woudenberg) en J. C. van Ginkel (Waddinxveen). Lid werden B. van den Berg-Beverloo (Wageningen), A. H. Bikker (Nieuwerkerk aan den IJssel), P. M. van Beusichem-van de Kraats (Ochten), E. Bosch (Nunspeet), M. R. de Braal-Prins (Kapelle), P. den Breejen (Hardinxveld-Giessendam), J. van den Brink (Kootwijkerbroek), G. Bronkhorst (Garderen), H. G. Bulten-Wiltink (Doetinchem), J. Doppenberg (Katwijk), M. van Engelen (Nunspeet), I. Frens-Weekhout (Nunspeet), H. Groeneveld-van Oorspronk (Ede), A. C. C. Guijt-Holleman (Nieuwe-Tonge), A. van Harten (Rhenen), M. Hoekman (Genemuiden), A. Hoeve (Hulshorst), P. C. Hopman (Amerongen), B. Jonker (Ermelo), K. L. Kats-Hoekman (Vlaardingen), G. Kok (Driebruggen), G. Liefting (Putten), L. C. Louisse (Kapelle), J. Maas (Kampen), G. Maaskant (Putten), J. van de Maat (Rijssen), W. P. L. Minnaard (Arnemuiden), J. M. Moerdijk (Kapelle), W. van Mourik-van Heusden (Hellouw), G. Nap (Voorthuizen), B. Nap-Boer (Lunteren), J. W. Oolbekkink (Hasselt), M. J. Paauwe (Kapelle), J. Polinder-Visch (Nunspeet), G. Ramaker-Zweers (Hoogenweg), A. C. Rijksen (Rhenen), M. Spaans (Den Haag), A. M. van Steensel (Krimpen aan den IJssel), J. G. Sterk-ten Bolscher (Alblasserdam), H. Stigter (Jaarsveld), A. Tigelaar (Assen), B. Vis-Bloed (Nieuwerkerk aan den IJssel), M. van der Vliet-Smit (Vinkeveen), D. G. Vos (Sprang-Capelle), W. de Vree-van Ommeren (Dodewaard), J. Westerink-Polinder (Nunspeet), W. van Winkoop-de Harder (Putten), G. J. Zieleman (Oosterwolde), J. C. van Zuijdam-Nijhoff (Hellouw), F. Zwaan-van den Berg (Urk) en M. C. W. Zwart-Stolk (Krimpen aan den IJssel).