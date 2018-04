R. de Braal-Prins is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet voor meerdere gereformeerde gemeenten. Ze bezoekt mensen en organiseert vrouwenochtenden.

Daarnaast heeft ze veel publicaties op haar naam staan, onder andere in Terdege, Gezinsgids, Daniël, DRS en het opvoedmagazine Eigenwijs. Ook was ze redacteur van Zij en Zeeuws. Jarenlang verzorgde ze onder de naam ”tante Diecke” een puzzelrubriek in het Reformatorisch Dagblad.