Linkse partijen Rotterdam voelen weerzin bij debat over islam

Patseraanpak, etnisch profileren, anoniem solliciteren. Het islamdebat in Rotterdam donderdag ging over veel, maar weinig over de islam. Niettemin vlogen kemphanen Leefbaar Rotterdam en DENK elkaar weer regelmatig in de haren.

GroenLinks, PvdA en de SP sloten vorige maand een verbond met de islamitische partij NIDA om Leefbaar Rotterdam buiten het college te houden. Donderdagavond bleek dat dit pact nog staat als een huis. De linkse partijen gaven aan grote moeite te hebben met een debat over de islam. Allen zeiden te hebben overwogen om –net als de PVV– thuis te blijven.

Kathman (PvdA) schrok toen ze hoorde dat Metrocolumnist Ebru Umar het debat mocht omlijsten met een column. „Mevrouw Umar discrimineert. „Ik haat jullie soort”, schrijft zij als ze het over moslims heeft. Wat Umar doet is bij wet verboden.” De Kleijn (SP) noemde het „een beetje bizar” om het over één religie te hebben. „Ik hoop dat deze discussie niet gaat over godsdienst, maar over inclusiviteit en diversiteit.”

Kramp

Volgens Leefbaarlijsttrekker Eerdmans tekenen deze reacties „de kramp in het islamdebat. De islam is heel bepalend in deze stad en niet iedereen vindt dat even leuk.”

De eerste inhoudelijke vraag is voor De Langen. De debatleider wil van de CDA’er meer weten over zijn standpunt dat voorgangers binnen vier jaar Nederlands moeten spreken. De Langen schat in dat de helft van de imams geen Nederlands spreekt. Problematisch, vindt hij. „Geloofsgemeenschappen zijn enorm belangrijk voor de stad. Voorgangers hebben een sleutelpositie doordat ze verbindend kunnen optreden. Maar je kunt niet met hen in gesprek als ze de Nederlandse taal niet beheersen.”

Van geloofsgemeenschappen verlangen dat ze hun preken in het Nederlands houden, is voor lijsttrekker Vonk (CU/SGP) een brug te ver. „Geloven doe je met je hart. Het is logisch dat religieuze groepen die op zondag of op een andere dag samenkomen dicht bij hun hart blijven door hun moedertaal te spreken. Daar is niks mis mee.”

Vonk wil weten of het een eis is dat godsdienstige groepen Nederlands spreken of meer een wens. De Langen geeft toe dat het wat „hoekig” geformuleerd is in het verkiezingsprogramma. Je kunt geloofsgemeenschappen niet verplichten Nederlands te spreken, zegt hij. „Maar we kunnen wel tegen hen zeggen dat hun sleutelpersonen Nederlands moeten kunnen.”

Van Baarle (DENK) verdedigde de stelling dat islamonderwijs steun verdient. Daarop wilde Eerdmans weten of DENK ook oog heeft voor de misstanden binnen dit type onderwijs. De moslimpartij kwalificeerde de uitspraken van de Leefbaarvoorman als „de gebruikelijke retoriek.” Daarop moest de debatleider de nodige moeite doen om het door elkaar heen roepen van beide heren te stroomlijnen. Als later De Langen en Van Baarle elkaar proberen te overstemmen, zei Vonk: „Dit is precies het probleem in deze stad. Mensen wisselen ideeën uit maar luisteren niet naar elkaar.”

In de tweede helft van de avond gaat het nauwelijks meer over de islam. D66 wil anoniem solliciteren invoeren, zodat ook de Mohammeds en Fatima’s niet bij voorbaat worden uitgesloten van een baan. Fractievoorzitter Kasmi zei dat hiermee in Den Haag goede ervaringen zijn opgedaan. De VVD erkent het probleem, maar zoekt de oplossing meer in het bestraffen van discriminerende werkgevers. Ook NIDA voelt niets voor het invoeren van anoniem solliciteren. De partij denkt eerder aan het invoeren van quota.

Referendum

De VVD maakte zich sterk voor de patseraanpak. De politie moet werk maken van drugsbestrijding. Dat kan door wat vaker jongemannen met jeugdpuistjes die al in dikke BMW’s rondrijden staande houden. De linkse partijen en NIDA voelden er niets voor. De SP bracht in dat zowel burgemeester Aboutaleb als de politietop erkent dat ook agenten discrimineren. De partij pleit ervoor dat de politie gaat vastleggen waarom iemand wordt staande gehouden.

Aan het eind van de avond stelden enkele aanwezigen uit de zaal vragen. Politici maakten van de gelegenheid gebruik om nog even in de schijnwerpers te komen. Eerdmans noemde 21 maart een referendum. „Leveren we de stad uit aan een links-islamitisch bestuur of aan Leefbaar Rotterdam? Een andere keuze is er niet.”