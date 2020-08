Linkse oppositie wil regie kabinet na toename coronabesmettingen

Een groot deel van de linkse oppositie in de Tweede Kamer laakt het „gebrek aan regie” door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks gaan Rutte en De Jonge woensdag tijdens het ingelaste coronadebat om duidelijkheid vragen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil een einde aan „het zigzagbeleid” rond mondkapjes. Ook vindt hij dat mensen in verpleeghuizen „er zeker van moeten zijn dat alles wordt gedaan hen te beschermen” en dat het bron- en contactonderzoek beter wordt geregeld. „Het kabinet moet dat regelen, beter gisteren dan vandaag”, zegt Asscher.

Ook SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen wil dat het kabinet „alles uit de kast haalt” om te zorgen dat het bron- en contactonderzoek door de GGD op orde is. „Eerst werd er gezegd dat het allemaal goed liep, toen waren er minder mensen nodig omdat ze naar verluidt zaten te duimendraaien, en nu is de nood hoog en stoppen GGD’en met onderzoek. De minister moet de regie pakken.”

GroenLinks sluit zich aan bij de oproep voor beter bron- en contactonderzoek. Ook wil de partij onderzoeken of medewerkers in de zorg vaker getest kunnen worden, of op z’n minst voorrang kunnen krijgen. Daarnaast wil de partij weten of reizigers op Schiphol verplicht door de teststraat moeten.