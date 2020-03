Linkse oppositie dreigt tegen Belastingplan te stemmen

De linkse oppositie dreigt tegen het Belastingplan voor 2021 van het kabinet te stemmen. PvdA, SP en GroenLinks eisen dat de verlaging van de vennootschapsbelasting volgend jaar wordt geschrapt. Dat maakten partijleiders Lodewijk Asscher, Lilian Marijnissen en Jesse Klaver op een gezamenlijke bijeenkomst in Amsterdam bekend.

Ze willen dat het kabinet de geplande jaarlijkse korting van 2,4 miljard euro op de winstbelasting voor grote bedrijven gaat investeren in de publieke sector. Ze willen dat het geld gaat naar „een eerlijk klimaatbeleid, betaalbare huizen, kwetsbare natuur, het onderwijs en de zorg”.

„Vanavond komen wij samen met een pleidooi voor solidariteit, met een uitgestoken hand en een visie voor een samenleving waarin het niet ieder voor zich is, maar samen voor elkaar”, aldus Klaver. Volgens Asscher moet het kabinet „nu investeren in wat echt belangrijk is”. Marijnissen zei „dat er andere keuzes nodig en mogelijk zijn. Zodat grote bedrijven hun eerlijke deel betalen en er miljarden vrij komen om te investeren in de samenleving”.

Het kabinet stelde vorig jaar de verlaging van de winstbelasting voor 2020 nog uit, omdat de lonen in het bedrijfsleven niet genoeg waren gestegen. De vier coalitiepartijen lieten verder uitstel wel boven de markt hangen als drukmiddel voor bedrijven. Het gaat om winsten boven de 200.000 euro.

In de Tweede Kamer zal het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie genoeg steun vinden voor het Belastingplan van volgend jaar dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het zal vooral spannend worden in de Eerste Kamer. Daar bezetten de coalitiepartijen maar 32 van de 75 zetels.

Vorig jaar stemde GroenLinks nog voor alle begrotingen van het kabinet omdat het niet mee wilde doen aan ‘scorebordpolitiek’. De Kamer moet volgens Klaver meer naar hoofdlijnen kijken en minder naar details.