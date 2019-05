Links laakt Limburgs Statenexperiment

De linkse fracties in de Limburgse Staten wijzen het voorstel van twee informateurs af om via wisselende meerderheden te gaan besturen. SP, PvdA, GroenLinks en D66 zien niets in zo’n zogeheten extraparlementair bestuur, bleek maandag tijdens een vergadering van Provinciale Staten in Maastricht. Wat hen betreft is er feitelijk sprake van een rechtse coalitie, waaraan zij niet willen meedoen.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers is het voorstel van de informateurs slechts een „rookgordijn” om „een knetterrechts blok” aan de macht te helpen, bestaande uit CDA, VVD, PVV en Forum voor Democratie (FVD). De PvdA peinst er niet over om daaraan mee te doen, liet hij weten. Ook GroenLinks en SP zien vooral een rechts blok dat de macht grijpt. D66 zegt dat de kiezer heeft gesproken en rechts aan een meerderheid heeft geholpen in de Staten. Ook D66 wil daaraan niet meedoen.

Ger Koopmans (CDA) en Karin Straus (VVD) gaan nu als formateur verder om een nieuw bestuur te vormen.