Links blok: investeer in publieke sector, laat bedrijven betalen

GroenLinks, SP en PvdA sturen aan op een harde confrontatie met het kabinet bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede kamer. Zij willen onder meer miljarden uitgeven aan structureel hogere lonen in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Grote bedrijven en rijke particulieren betalen het gelag in de tegenbegroting van de linkse oppositiepartijen.

Voor betere arbeidsvoorwaarden in de publieke sector hebben de linkse partijen 3,6 miljard euro over. Zij willen daarnaast 2,3 miljard euro extra steken in inkomensondersteuning voor mensen die door de coronacrisis zonder werk komen te zitten. Om huurverlagingen mogelijk te maken, willen zij de verhuurdersheffing verlagen naar nul, wat 1,6 miljard euro kost.

De partijen stellen verder voor 0,9 miljard euro uit te trekken om de zorgpremies volgend jaar niet te laten stijgen. Daarnaast willen zij extra geld besteden aan de cultuursector en aan ontwikkelingssamenwerking.

Om alle extra uitgaven te dekken willen de partijen het toptarief van de vennootschapsbelasting verhogen. Dat levert 2,7 miljard euro op. Daarnaast willen zij de door het kabinet voorgestelde investeringsaftrek voor grote bedrijven, waarmee 2 miljard euro gemoeid is, niet door laten gaan. Ook stellen zij een CO2-belasting voor de industrie voor die al direct 1 miljard euro in het laatje brengt.

Ook grootverdieners moeten er in de linkse plannen aan geloven. De invoering van een nieuw toptarief bij de inkomstenbelasting moet 1 miljard euro opleveren. En wie veel geld op de bank of in beleggingen heeft zitten, moet als het aan GroenLinks, SP en PvdA ligt een hogere spaartaks gaan betalen. Daarmee verwachten zij nog eens 1 miljard euro op te halen.

„Met deze tegenbegroting laten we zien dat het anders en eerlijker kan”, zegt PvdA-voorman Lodewijk Asscher. Ook Lilian Marijnissen van de SP vindt dat „andere keuzes” nodig zijn om uit de crisis te komen, en dat geïnvesteerd moet worden „in wat voor de samenleving belangrijk is”. Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver dreigen grote bedrijven weer miljarden aan belastingvoordelen op te strijken. „Daar leggen wij ons niet bij neer.”