Limonade en ongezond eten verboden op basisschool Tilburg

Op basisschool Don Sarto in Tilburg mogen kinderen dit schooljaar geen ongezonde drank en eten meer meenemen naar school. Doen ze dat toch, dan wordt het ingenomen en aan het eind van de dag pas teruggegeven. Met een uitlegbriefje erbij voor de ouders. Niet alle ouders zijn blij met de regels, schrijft het Brabants Dagblad.

De school heeft het liefst dat kinderen water drinken. Dat is tegen het zere been van een van de vaders. „Water is voor honden. Mijn zoon lust geen water. Moet hij dan maar uitdrogen?”

Directeur Ludy Meister probeert zo de kinderen gezonder te laten leven. Meister heeft vooraf informatie ingewonnen bij de GGD, en ook de ouderraad heeft ingestemd met de maatregel.