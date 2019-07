‘Limiet bagagedekkingen bij reisverzekeraars’

Veel reisverzekeraars stellen een limiet in op bagagedekkingen. Dat concludeert onlineconsumentenadviseur Pricewise na een analyse van de polisvoorwaarden van Nederlandse reisverzekeringen.

Dit zou volgen op het claimgedrag van consumenten. Verzekeraars hanteren dan ook strenge polisvoorwaarden en beperkte dekkingen. Premies blijven daarentegen op hetzelfde niveau of worden zelfs hoger. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen de maximale bagagedekkingen van reisverzekeraars.

De maximale bagagedekkingen van reisverzekeringen met een standaardbagagedekking lopen uiteen van 1000 tot 5000 euro. Gemiddeld vergoeden reisverzekeraars per persoon maximaal 2815 euro voor bagage bij verlies, diefstal of schade op reis. Niet elke reisverzekering is echter voorzien van bagagedekking in het basispakket.

Directeur Hans de Kok van Pricewise geeft aan dat het nog meer dan bij andere verzekeringen belangrijk is om naar de kleine lettertjes te kijken. „De duurdere reisverzekering is lang niet altijd de best passende. Er kunnen grote verschillen in de polisvoorwaarden en dekkingen zitten”, zegt De Kok.