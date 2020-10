Limburgse ziekenhuizen gaan reguliere zorg afschalen

Alle Limburgse ziekenhuizen gaan de reguliere zorg afschalen. Ze hebben die opdracht gekregen van het Limburgse ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, maakten de ziekenhuizen dinsdag in een gezamenlijke verklaring bekend.

De afschaling is nodig om coronapatiënten uit met name het westen van Nederland te kunnen opvangen, maar ook door de toename van het aantal Covid-19-patiënten in de eigen regio.

Het ROAZ bekijkt per dag hoeveel bedden er vrij zijn in de Limburgse ziekenhuizen. Maximaal 20 procent van de reguliere zorg wordt geschrapt bij een sterke toename van het aantal coronapatiënten.

„In de eerste golf zijn we in onze provincie hard getroffen en hebben andere ziekenhuizen in het land patiënten uit onze regio overgenomen”, zegt Helen Mertens, voorzitter Bestuurlijk ROAZ Limburg. „Nu de situatie omgekeerd is, staan wij ook klaar voor onze collega’s elders in het land. Of er afgeschaald moet worden en zo ja, welk deel, zal per ziekenhuis verschillen. We zullen er echter alles aan blijven doen om iedere patiënt zo goed als mogelijk te kunnen blijven helpen.”

De ziekenhuizen die gaan afschalen zijn het Laurentius Ziekenhuis In Roermond, het Maastricht UMC+, SJG In Weert, VieCuri in Venlo en Zuyderland in Heerlen en Sittard.