Limburgse woning vol oorlogsspullen doorzocht

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de politie zijn in Grubbenvorst (Limburg) bezig met het uitkammen van een woning waar vuurwapens en munitie zijn gevonden. Het gaat mogelijk om een verzameling spullen uit de Tweede Wereldoorlog. De experts kijken wat allemaal in strijd is met de Wet wapens en munitie zodat die objecten kunnen worden afgevoerd.

Agenten waren donderdag op de verzameling gestuit tijdens een buurtonderzoek na de vondst van een hennepkwekerij in een andere woning. Daar werd een persoon aangehouden.

De woning met de oorlogsspullen is afgelopen nacht bewaakt. Donderdagavond had de EOD al een eerste verkenning gedaan. Het huis wordt nu van boven tot beneden doorzocht.