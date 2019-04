Limburgse wasberen toch niet afgeschoten

De provincie Limburg gaat toch geen wasberen massaal afschieten. Gedeputeerde Hubert Mackus (CDA), die daarover kan beslissen, zei vrijdag dat de wasberen toch kunnen worden opgevangen. Eerder liet hij weten dit niet mogelijk te achten, maar vrijdag kwam hij daarop terug.

Afschieten zal alleen bij hoge uitzondering gebeuren, zei hij. „Opvang was aanvankelijk te duur”, lichtte Mackus toe. „We hebben nu opvangmogelijkheden gevonden die veel goedkoper zijn.” De naar schatting 50 tot 100 „Limburgse” wasberen kunnen daardoor worden geplaatst in opvangplekken in Limburg en de rest van Nederland.

De wasbeer komt van nature niet voor in Nederland en dat verplicht de provincie tot het aanpakken van deze soort. „Als we nu niets doen, krijg je ze nooit meer weg”, zei Mackus. „Bij gebrek aan opvang hadden we aanvankelijk geen andere keuze dan afschieten. Nu is die opvang er wel.”