Limburgse vrouw gewond bij vuurgevecht Belgische politie

Een 41-jarige vrouw uit het Zuid-Limburgse grensdorp Eijsden is zaterdagmiddag in het net over de grens gelegen ‘s Gravenvoeren gewond geraakt tijdens een schietpartij tussen de Belgische politie en een Duitse verdachte. De vrouw raakte als voorbijganger verzeild in het vuurgevecht, maakte het Openbaar Ministerie in het Belgische Hasselt bekend.

De politie wilde rond 17.00 uur de 32-jarige Duitse automobilist controleren in het naburige Moelingen, maar de man ging er met zijn auto vandoor. Achtervolgd door de politie reed hij zich klem in ’s Gravenvoeren. De Duitser bedreigde vervolgens de bestuurder van een andere auto met een vuurwapen om deze van diens auto te beroven. Op dat moment ontstond een vuurgevecht tussen de agenten en de Duitser. De Duitser raakte daardoor levensgevaarlijk gewond. De vrouw uit Nederland werd ook getroffen, maar is niet in levensgevaar, aldus de politie. Door wiens vuurwapen zij werd geraakt, is nog niet duidelijk. Beide gewonden zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht.

Er was volgens het parket in Hasselt nog een derde slachtoffer. Een 45-jarige vrouw raakte door de schietpartij zo overstuur, dat ook zij in shock naar het ziekenhuis moest worden gebracht.