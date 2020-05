Limburgse steden zetten zich schrap voor Duitse shoppers

Venlo en Roermond verwachten donderdag een grote toestroom van Duitse koopjesjagers. Traditioneel staat Hemelvaart in beide steden te boek als „Duitse Dag”, waarbij vele duizenden oosterburen komen winkelen in het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond en de „Duitse hoek” in Venlo. Dat leidde in het verleden tot de nodige lange files vanaf de Duitse grens en verkeersinfarcten in de binnensteden.

Daar steekt de Veiligheidsregio donderdag een stokje voor wegens de coronacrisis. Het maximale aantal klanten dat het DOC in Roermond binnen mag, is vastgesteld op 3000. Wordt het te druk, dan worden straten afgezet en winkels tijdelijk gesloten. Ook in de binnenstad van Venlo kunnen straten worden gesloten, net zoals parkeergarages, als de drukte te groot wordt.

Het DOC in Roermond doet zelf via de eigen website ook een oproep aan bezoekers om liever te komen op dagen dat het minder druk is. Het DOC waarschuwt bezoekers dat ze donderdag mogelijk lang moeten wachten voor ze een winkel binnen kunnen.

De Veiligheidsregio deed in Duitse media een oproep om er géén gezellig dagje uit van te maken bij een bezoek aan Limburg. Het kan zo druk zijn, dat Duitse bezoekers onverrichter zake terug naar huis moeten, aldus deze regio.