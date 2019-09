Limburgse politie viert 50 jaar samenwerking

De Limburgse politie viert maandag de 50-jarige samenwerking met politiekorpsen in Aken (Duitsland) en Eupen (België). Door die samenwerking kan de politie de lijnen met de buurlanden kort houden.

De Nederlands-Belgische-Duitse-Arbeidsgemeenschap Politie werd op 17 september 1969 in Aken opgericht. „Dat was baanbrekend”, aldus een woordvoerder van de Limburgse politie. Het maakte het werk van de politieagenten in het grensgebied eenvoudiger.

Nog steeds is grensoverschrijdende informatie-uitwisseling onontbeerlijk voor het politiewerk, aldus de zegsman. „Limburg heeft 351 kilometer grens, dat maakt die samenwerking van groot belang in de bestrijding van criminaliteit. Anno 2019 is die samenwerking wellicht belangrijker dan ooit.”

In het stadhuis van Aken wordt het tiende lustrum maandag gevierd met toespraken van politiechefs uit de drie landen in aanwezigheid van tientallen gasten, onder wie minister Herbert Reul van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.