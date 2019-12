Limburgse ging op warmste dag de weg op voor verhitte kitten

Verbrande poten, uitdroging, benauwheid: ook voor dieren was de warmste dag van het jaar een uitdaging. Jenny Engbrocks (50) uit Limburg had die bewuste dag dienst op de dierenambulance.

Meer dan 40 graden gaf de thermometer aan in Arcen, gemeente Venlo. Nadat dag na dag temperatuurrecords werden verbroken, spande donderdag 25 juli wat warmte betreft de kroon.

„Het was een drukke dag”, herinnert Engbrocks zich, sinds tien jaar vrijwilliger bij het team van dierenambulance Noord-Limburg. „We kregen veel belletjes over vogels die op apegapen lagen door watergebrek. Of over honden met verbrande pootjes.”

Het gros van de meldingen kon Engbrocks per telefoon afdoen. Mensen kunnen uitgedroogde vogels bijvoorbeeld goed zelf helpen, vertelt de Limburgse. „Een vogel kun je gewoon beetpakken en met de snavel onder de kraan laten drinken.”

In een enkel geval moest de dierenambulance uitrukken. Engbrocks herinnert zich dat dat voor een paar dieren nodig was. Ze haalde een sperwer op en een paar jonge katten. „In de zomer is er een piek van kittens. Je komt er veel tegen die moederziel alleen op straat rondlopen.” De warmte is gevaarlijk voor de jonge dieren, legt Engbrocks uit. „Ze drogen dan snel uit. De moederkat kan met de hitte ook niet zoveel drinken en vangt minder prooien, waardoor haar melkvoorziening afneemt.”

Ook voor minder aaibare dieren trokken mensen aan de bel. Bijvoorbeeld voor egels, die de grond niet meer in kwamen doordat deze zo droog geworden was. „De beestjes liepen versuft wankelend rond in de tuin.”

Platte snuit

Bij de meldingen van verhitte honden ging het vooral om rashonden, herinnert ze zich. „Franse en Engelse bulldogs zijn doorgefokt: die hebben een erg platte snuit. Voor deze honden is het warme weer extra zwaar. Hun neuzen zijn zo kort gefokt dat ze niet goed kunnen ademhalen en snel benauwd zijn.” De vrijwilliger maakte tijdens de warme zomer zelfs een keer mee dat zo’n hond doodging door de warmte.

Waar ze zich ook over verbijsterde: mensen die hun hond in de auto achterlaten, vol in de zon. „Zelf heb ik daar afgelopen zomer geen meldingen van gekregen, collega’s wel. Waar zijn mensen mee bezig, denk ik dan.”

Engbrocks heeft ook een hond. Op de warmste dagen liet ze het dier tussen 6 en 7 uur ’s ochtends uit, en ’s avonds tussen 10 en 11 uur. „Verder liet ik hem liggen waar hij wilde. Als hij in de tuin wilde, mocht hij in de tuin. En ik legde her en der coldpacks neer.”

Airco

Engbrocks zit nu bijna tien jaar bij het dierenambulanceteam en maakte dus al vaker een warme periode mee. Hittegolven doen haar niet zoveel. „De leukste klussen vind ik als ik ’s nachts door de brandweer of politie uit bed word gebeld omdat een eigenaar van een dier plotseling opgenomen moet worden. Ze zitten dan met dat dier in hun maag.”

De Limburgse draait ongeveer acht diensten in een maand. Vanuit huis, waar ze de telefoontjes aanneemt en er zo nodig met de ambulance opuit trekt. Zelf had ze afgelopen zomer niet zoveel last van de warmte, vertelt ze. „Je moet zorgen dat je genoeg water bij je hebt. En we hebben mazzel dat er in de auto airco is.”

Ze heeft gemengde gevoelens bij de manier waarop mensen met hun huisdier omgingen tijdens de warmte. „Sommige mensen fietsen op het heetst van de dag met de hond rennend naast zich. Dan kan ik mijn mond niet houden. Zo’n hond kan wel een hartaanval krijgen.” Engbrocks, voormalig beroepsmilitair, vroeg weleens of ze de hand van de passant mocht ‘lenen’. „Die duwde ik dan even op het asfalt. Laten voelen hoe warm dat is.”

Haar ervaring bij defensie zorgt er volgens haar voor dat ze het vrijwilligerswerk goed aan kan. „Ik krijg nogal eens te maken met agressieve diereigenaars of omstanders die te keer kunnen gaan. Daar ben ik niet zo snel van onder de indruk.”

serie

Op de grens van oud naar nieuw

Betrokkenen bij het nieuws van 2019 blikken terug, terwijl anderen juist vooruitkijken. Zaterdag deel 4.