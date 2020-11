Limburgse gedeputeerde Ruud Burlet stapt uit FVD

De Limburgse gedeputeerde Ruud Burlet is uit het Forum voor Democratie gestapt. Dat heeft hij vrijdag laten weten. De zevenkoppige fractie van het Forum blijft wel lid van de partij.

De Statenfractie kijkt de kat nog even uit de boom. „We nemen eerst de rust om de hectiek van de laatste 5 dagen te verwerken”, laat fractievoorzitter Simone Kerseboom vrijdag weten.

„We hebben in Limburg in 1,5 jaar tijd een hecht team gebouwd. We hebben elkaar leren kennen als collega’s en vrienden. Toen we aantraden, hebben we allemaal gekozen voor de standpunten en ideologie van de partij. We verzekeren de kiezers in Limburg en onze ambtsgenoten dat wij ons als hecht team eensgezind in blijven zetten voor waar wij voor staan. Rust en stabiliteit zijn hierin leidend in het belang van onze mooie provincie”, aldus Kerseboom. „Voorlopig gaan we door onder het FVD, maar we geven iedereen de tijd om een persoonlijke beslissing te nemen.”