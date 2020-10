Limburgse gedeputeerde Koopmans ontkent belangenverstrengeling

De Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans (financiën en grondzaken, CDA) ontkent dat hij de schijn van belangenverstrengeling gewekt heeft door zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen bij het Limburgse baggerbedrijf Terraq. Hij reageert daarmee op berichten in NRC. De krant stelt donderdag dat Koopmans tot de zomer van dit jaar een adviesbedrijf had, maar dit niet meldde op zijn lijst met nevenfuncties. Ook de inkomsten maakte hij volgens de krant niet openbaar, hoewel de Provinciewet hem daartoe verplicht.

Daarnaast verzette Koopmans zich tegen de verplaatsing van een jachthaven bij Venlo, net als Terraq. Bovendien ontving een joint venture van Terraq een ontgrondingsvergunning van Gedeputeerde Staten, terwijl Koopmans lid was van de raad van commissarissen. PvdA en SP in de Limburgse Staten eisen opheldering.

Koopmans reageert donderdag op de aantijgingen. „In de collegevergaderingen heb ik mij altijd onthouden van deelname aan besluiten waarbij Terraq en gelieerde ondernemingen betrokken zijn”, laat Koopmans weten.

In 2017 verzette Koopmans zich als gedeputeerde hevig tegen verplaatsing van een jachthaven bij Venlo. Net als Terraq. Toen dit naar buiten kwam, stapte Koopmans op als commissaris van het bedrijf.

Naar eigen zeggen is er nooit sprake geweest van een schijn van belangenverstrengeling. „Ik ben niet betrokken geweest bij de besluitvorming rondom de opdrachten en de vergunningen.” Maar volgens de kranten sluisde Koopmans bezwaren van Terraq tegen ontgrondingen bij Venlo door naar het ambtelijke apparaat, en zei hij daarover niets tegen SP-gedeputeerde Daan Prevoo, die over ontgrondingen ging. „Alle informatie die mij aangereikt wordt over welk onderwerp dan ook stuur ik altijd door naar de desbetreffende afdeling”, reageert Koopmans. „Juist met het direct doorsturen van informatie zonder tussenkomst van de politiek in de ‘achterkamertjes’ wordt onafhankelijke advisering gewaarborgd.”

Bovendien stelt Koopmans zijn nevenfunctie sinds 2014 altijd gemeld te hebben. Zijn neveninkomsten hoefde hij niet te melden, aldus Koopmans. „Vanaf mijn aantreden als gedeputeerde is door mij geen enkele andere opdracht aanvaard of functie vervuld waarvoor geld is ontvangen.” Wel vult hij aan: „Tot 2019 was het geen usance in bestuurlijk Nederland om neveninkomsten actief online te publiceren.” Op aandrang van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden neveninkomsten sinds dit jaar wel op de provinciale website bekendgemaakt.