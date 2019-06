Limburgse CDA’ers hekelen samenwerking PVV/FVD

Leden van het CDA in Limburg hebben zaterdag in Sevenum kritiek geuit op de samenwerking van hun partij met PVV en Forum voor Democratie (FVD) in het provinciale bestuur. Enkele CDA’ers zeiden FVD een „neofascistische” partij te vinden waarmee je niet moet samenwerken. Ook was er bezwaar tegen samenwerking met de PVV, omdat die partij moskeeën wil sluiten.

Maar een grote meerderheid van de 75 aanwezige leden staat pal achter de samenwerking met PVV en FVD in het nieuwe Limburgse provinciebestuur. CDA-gedeputeerde Ger Koopmans ging tegen de kritiek in. „Als je partijen gaat buitensluiten, loop je grote risico’s”, hield Koopmans de partijleden voor. „Het risico dat nog meer mensen zich uitgesloten voelen van de politiek.”

Het ook aanwezige Limburgse Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch van het CDA is fel tegenstander van samenwerking met de PVV. Hoewel hij zich tijdens de bijeenkomst afzijdig hield, zei hij na afloop zich grote zorgen te maken. „Het CDA doet hier net of we voor het eerst met de PVV in zee gaan. En dat terwijl we al twee keer eerder negatieve ervaringen met die partij hadden, landelijk in 2010, in Limburg in 2011. We denken dat het zo’n vaart niet loopt. Wat als het wel verkeerd gaat?”