Limburgse boeren tegen ecoduct voor zwijnen

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB is tegen de voorgenomen aanleg van een ecoduct over de Zuid-Willemsvaart bij Weert. Dat ecoduct moet voorkomen dat wilde zwijnen in het kanaal terecht komen en daar verdrinken. Dat is de laatste weken en maanden geregeld voorgekomen, tot groot verdriet van dierenbeschermers.

De Limburgse boerenkoepel vreest verdere verspreiding van de everzwijnen, die volgens de boeren vooral schade aanrichten. De LLTB laat vrijdag weten meer mogelijkheden te willen om de zwijnen af te schieten. De boeren willen liefst dat de provincie extra jagers in dienst neemt om het ongewenste wild uit te dunnen. Een ecoduct maakt volgens de boerenbond het probleem alleen maar groter.

De LLTB verwerpt de houding van actiegroepen voor het everzwijn. Zij ondervinden volgens de bond „geen hinder van de wilde zwijnen en hebben waarschijnlijk ook nooit een dier voor de auto gehad”.