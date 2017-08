Limburgse boeren sporen wiet in mais op met wietdrones

In Limburg zijn woensdag de eerste wietdrones de lucht ingegaan. Limburgse boeren gaan wietplanten die ongevraagd tussen hun mais worden geplaatst zelf opsporen met drones, want de politie doet het niet meer.

In agrarische gebieden in Limburg wordt veel illegale wiet geteeld. Vooral maisvelden zijn populair onder de wiettelers. „Zodra boeren de mais gezaaid hebben, plaatsen criminelen de hennepplanten er stiekem tussen”, zegt Léon Faassen, voorzitter van de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB).

De voorzitter spreekt uit naam van de Limburgse boeren. Zelf willen ze liever niet geïnterviewd worden, omdat ze bang zijn voor represailles.

Hennepvluchten

Faassen: „Mais groeit in hetzelfde tempo als wiet en een beetje maisplant kan 3 tot 4 meter hoog worden, dus dan blijft de wiet goed verborgen. Een of andere slimmerik heeft ooit bedacht om met het planten van wiet tussen mais te beginnen, en daarna breidde het zich als een olievlek uit.”

Op het hoogtepunt van deze illegale wietteelt, in 2009, werden er 45.000 wietplanten tussen de mais gevonden. Dankzij speciale politievluchten met een helikopter –de zogeheten hennepvluchten– is dit aantal inmiddels flink afgenomen.

De politie is daarom sinds kort gestopt met de controles. Ook uit kostenoverwegingen, zo verklaarde een politiewoordvoerder eerder in de Volkskrant.

Faassen: „Natuurlijk zijn we blij met de resultaten tot nu toe, maar de maisvelden zijn nog niet wietvrij. Daarom gaan we zelf maar vanuit de lucht controles uitvoeren. Het buitengebied moet veilig blijven.” De illegale wietteelt zorgt voor risico’s van inkomstenderving van boeren. Bovendien willen ze hun sector „veilig en integer” houden.

Woensdag zijn ze gestart met de eerste controles. Dat gebeurt niet met helikopters, maar met drones. „We kunnen als LLTB wel zelf een helikopter huren, maar dan zijn we na een jaar failliet. Drones zijn de toekomst. Bovendien hebben veel van onze leden al drones die ze gebruiken om hun velden in kaart te brengen.”

De bond schakelt ook een paar externe bedrijven in, want er moeten zo’n 450 velden worden gecontroleerd.

Als er wiet tussen de mais wordt ontdekt, wordt de politie alsnog ingeschakeld. „We hebben een samenwerking met het openbaar ministerie, de politie komt in principe de wiet opruimen als we een melding bij haar doen.”

Overheidstaak

Maar de boeren blijven het vreemd vinden dat ze in feite het opsporingswerk van de politie moeten doen. Faassen benadrukt dat de oplossing met de drones slechts tijdelijk is. „Het zoeken naar wietplanten is uiteindelijk niet onze taak, de overheid moet criminaliteit opsporen en bestrijden.”