Limburgse boeren gaan milieuhinder aanpakken

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB wil de komende jaren de uitstoot van onder meer fijnstof en ammoniak fors terugdringen. Volgens de LLTB is een halvering van de uitstoot in Limburg nodig én haalbaar.

Dit mag wel niet ten koste gaan van de ontwikkelruimte van bedrijven. „Alleen dan is er ruimte om de extra milieumaatregelen te betalen”, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen zaterdag.

Volgens de LLTB is er draagvlak bij de boeren in het Peelgebied. De boeren willen via de allernieuwste technieken in nieuwe stallen de uitstoot verminderen en uiterlijk in 2030 ook in bestaande stallen.

Ook nu al wordt er gewerkt aan het verminderen van ammoniak en geur, maar het gaat niet vlot genoeg, vindt de LLTB. Het draagvlak in de samenleving voor de intensieve veehouderij neemt af. De boeren willen daarom gas bij geven.

Het plan van de LLTB komt vlak nadat in Brabant de regels voor de intensieve veehouderij fors zijn aangescherpt.