Limburgse bevers verhuizen naar Engeland

Drie Limburgse beverfamilies gaan naar Groot-Brittanniƫ verhuizen om daar de genetische diversiteit te versterken. Mede daardoor hoeven er waarschijnlijk langere tijd geen bevers meer gedood te worden in Limburg. Dat maakte het Waterschap Limburg dinsdag bekend.

De verhuizing zal rond dit najaar plaatsvinden. Eerst moet er het nodige papierwerk geregeld worden en plekken gezocht worden waar de beschermde dieren precies worden uitgezet. De verhuizing verlicht de overbevolking van bevers in Limburg. Om die reden heeft het waterschap sinds januari vijftien bevers gedood. De dieren tastten volgens het schap zeldzame natuur aan en veroorzaakten schade.

Limburg is de eerste provincie in ons land waar bevers worden afgeschoten. Vijftien jaar geleden werden de eerste bevers in Limburg uitgezet. Die introductie van bevers bleek zo succesvol dat het waterschap zich nu gedwongen ziet dieren af te schieten op plekken waar ze veel schade aanrichten.