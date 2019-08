Limburgse apotheker wegens fraude geschorst

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een Limburgse apotheker geschrapt uit het BIG-register wegens fraude met medicijnen. Zijn bevoegdheden als apotheker zijn per direct geschorst. Dat is de zwaarste straf die het tuchtcollege kan opleggen.

Apotheker Jef P. was tot september 2016 eigenaar van apotheekketen Verenigde Apotheken Limburg (VAL). Hij heeft andere geneesmiddelen aan patiënten verstrekt dan hij declareerde bij de zorgverzekeraars. Dat deed hij met behulp van zelf ontwikkelde software, waarmee de onjuiste declaraties bij de verzekeraars werden ingediend. In plaats van de door de verzekeraars voorgeschreven „preferente” medicijnen schreef hij niet-preferente medicijnen voor. „De software was dusdanig geprogrammeerd dat dit ‘omkatten’ automatisch gebeurde. Het betrof in totaal ongeveer 3 miljoen omgekatte declaratieregels”, aldus het college.

De apotheker betwist dat er sprake is van (zorg)fraude. De patiënten hebben volgens hem geen nadeel ondervonden. Maar volgens het college wist de apotheker dat de declaraties onjuist waren en had hij de software zo laten bouwen dat de onjuistheid van de declaraties niet zichtbaar en niet te controleren was.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de apotheker eind april in dezelfde zaak tot een taakstraf van 180 uur, een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een boete van een kwart miljoen euro. Medeverdachte en mede-eigenaar Jaap P., de zoon van Jef, werd vrijgesproken. Voor oplichting heeft de rechtbank geen bewijs gevonden, wel voor valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep aangetekend tegen de taakstraf van de apotheker en de vrijspraak van diens zoon.

Het OM had 2,5 jaar cel en de 8 ton boete geëist voor grootschalige fraude met declaraties. Volgens het OM hebben vader en zoon tussen 2013 en 2016 gefraudeerd en meerdere zorgverzekeraars opgelicht.

Vader en zoon hebben altijd ontkend dat er doelbewust is gefraudeerd.